Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.
«Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед», — сказал президент.
Путин также напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025 год объявлен в России Годом защитника отечества.
«Мы, дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм, мы верны заветам и традициям наших ветеранов», — отметил глава государства.
Путин также обратился к действующим военнослужащим, назвав их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится вся страна. Он пожелал благополучия и процветания России и каждой семье.
Глава государства выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.