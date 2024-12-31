Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Регионы Узбекистана и Сахалинская область России намерены укреплять связи

Министр инвестиций, промышленности и внешних связей российского региона отметил популярность плодоовощной и текстильной продукции, а также качество и соответствие международным требованиям бытовой и электротехники, произведенной в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Регионы Узбекистана и Сахалинская область России намерены укреплять связи. Перспективы сотрудничества обсудили дипломаты Генерального консульства республики во Владивостоке в ходе рабочего визита в российский регион, сообщает ИА «Дунё».

На встрече с министром инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Василием Грудевым речь шла о проводимых в Узбекистане реформах в торгово-экономической сфере, а также возможностях, созданных для иностранных инвесторов.

«Российский министр отметил, что в последние годы в регионе популярна плодоовощная и текстильная продукция из Узбекистана, а также качественная и отвечающая международным требованиям бытовая и электротехника. При этом подчеркнут рост популярность Узбекистана как привлекательного туристического направления среди местного населения», — говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились развивать торгово-экономические, туристические и гуманитарные связи между регионами Узбекистана и Сахалинской областью РФ.