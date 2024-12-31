Регионы Узбекистана и Сахалинская область России намерены укреплять связи

«Российский министр отметил, что в последние годы в регионе популярна плодоовощная и текстильная продукция из Узбекистана, а также качественная и отвечающая международным требованиям бытовая и электротехника. При этом подчеркнут рост популярность Узбекистана как привлекательного туристического направления среди местного населения», — говорится в сообщении.