ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Регионы Узбекистана и Сахалинская область России намерены укреплять связи. Перспективы сотрудничества обсудили дипломаты Генерального консульства республики во Владивостоке в ходе рабочего визита в российский регион, сообщает ИА «Дунё».
На встрече с министром инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Василием Грудевым речь шла о проводимых в Узбекистане реформах в торгово-экономической сфере, а также возможностях, созданных для иностранных инвесторов.
«Российский министр отметил, что в последние годы в регионе популярна плодоовощная и текстильная продукция из Узбекистана, а также качественная и отвечающая международным требованиям бытовая и электротехника. При этом подчеркнут рост популярность Узбекистана как привлекательного туристического направления среди местного населения», — говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны договорились развивать торгово-экономические, туристические и гуманитарные связи между регионами Узбекистана и Сахалинской областью РФ.