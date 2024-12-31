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Кто из международных партнеров поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом

На имя главы Узбекистана поступает множество поздравлений. Зарубежные лидеры желают президенту и многонациональному народу Узбекистана мира, счастья, благополучия, больших успехов и процветания.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В связи с наступающим новым 2025 годом на имя Шавката Мирзиёева поступают искренние поздравления и теплые пожелания от глав зарубежных государств, парламентов и правительств, авторитетных международных и региональных организаций, глобальных финансовых институтов, видных политиков, общественных и религиозных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В своих посланиях международные партнеры отмечают успешную реализацию под его руководством программы политических преобразований и социально-экономических реформ в Новом Узбекистане, проактивную, конструктивную и прагматичную внешнюю политику, способствующую укреплению авторитета и позиции республики на мировой арене.

«Зарубежные лидеры выражают Президенту и многонациональному народу Узбекистана пожелания мира, счастья, благополучия, больших успехов и процветания», — говорится в сообщении.

Свои поздравления направили:

  • Президент России Владимир Путин;
  • Председатель КНР Си Цзиньпин;
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
  • Президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
  • Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
  • Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко;
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян;
  • Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев;
  • Премьер-министр Японии Сигэру Исиба;
  • Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер;
  • Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси;
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан;
  • Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун;
  • Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II;
  • Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
  • Президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс;
  • генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле;
  • генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси;
  • генеральный секретарь ШОС Чжан Мин;
  • генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев;
  • генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев;
  • генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Хан;
  • президент Всемирного банка Аджай Банга;
  • президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь;
  • президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Альваро Ларио.

Поздравления продолжают поступать.

Шавкат Мирзиеев