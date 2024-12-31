Кто из международных партнеров поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В связи с наступающим новым 2025 годом на имя Шавката Мирзиёева поступают искренние поздравления и теплые пожелания от глав зарубежных государств, парламентов и правительств, авторитетных международных и региональных организаций, глобальных финансовых институтов, видных политиков, общественных и религиозных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В своих посланиях международные партнеры отмечают успешную реализацию под его руководством программы политических преобразований и социально-экономических реформ в Новом Узбекистане, проактивную, конструктивную и прагматичную внешнюю политику, способствующую укреплению авторитета и позиции республики на мировой арене.
«Зарубежные лидеры выражают Президенту и многонациональному народу Узбекистана пожелания мира, счастья, благополучия, больших успехов и процветания», — говорится в сообщении.
Свои поздравления направили:
- Президент России Владимир Путин;
- Председатель КНР Си Цзиньпин;
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
- Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- Президент Беларуси Александр Лукашенко;
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев;
- Премьер-министр Японии Сигэру Исиба;
- Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер;
- Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси;
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан;
- Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун;
- Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II;
- Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
- Президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс;
- генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле;
- генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси;
- генеральный секретарь ШОС Чжан Мин;
- генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев;
- генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев;
- генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Хан;
- президент Всемирного банка Аджай Банга;
- президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь;
- президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Альваро Ларио.
Поздравления продолжают поступать.