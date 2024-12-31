Кто из международных партнеров поздравил Шавката Мирзиёева с Новым годом

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В связи с наступающим новым 2025 годом на имя Шавката Мирзиёева поступают искренние поздравления и теплые пожелания от глав зарубежных государств, парламентов и правительств, авторитетных международных и региональных организаций, глобальных финансовых институтов, видных политиков, общественных и религиозных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.