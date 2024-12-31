Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками

Поздравления от имени главы белорусского государства адресованы также Королю Бахрейна Хамаду бен Исе аль-Халифе и наследному принцу, премьер-министру и заместителю Верховного главнокомандующего Силами обороны Королевства Бахрейн Сальману бен Хамаду аль-Халифе, Эмиру Государства Катар Тамиму бен Хамаду аль-Тани и его заместителю Абдалле бен Хамаду аль-Тани, Эмиру Государства Кувейт Мишаалу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, Султану Омана Хайсаму бен Тарику, Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду и наследному принцу, премьер-министру Мухаммеду бен Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду, Президенту Бангладеш Мохаммеду Шахабуддину, Королю Камбоджи Нородому Сихамони, Князю Монако Альберу II, Президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику, Президенту Ирана Масуду Пезешкиану, Князю и Великому магистру Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Джону Данлэпу, Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну, Президенту Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке, Королю Иордании Абдалле II, Королю Марокко Мохаммеду VI, Председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, Президенту Израиля Ицхаку Герцогу, Президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, Президенту Анголы Жоау Лоуренсу, Президенту Кении Уильяму Руто, Президенту Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси и избранному Президенту этой страны Даниэлу Франсишку Шапу, Президенту Намибии Нанголо Мбумбе, Президенту Нигерии Боле Тинубу, Президенту Уганды Иовери Мусевени, Президенту Никарагуа Хосе Даниэлю Ортеге, Президенту Доминиканы Луису Родольфо Абинадеру Короне, Президенту Колумбии Густаво Франсиско Петро Уррего, Президенту Боливии Луису Альберто Арсе, Президенту Эквадора Даниэлю Нобоа, Президенту Союза Коморских островов Азали Ассумани, Президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, Президенту Республики Сингапур Тарману Шанмугаратнаму, председателю Государственного административного совета, премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну, Президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему.