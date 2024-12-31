Аналитик ПАС: У Молдовы нет шансов стать членом Евросоюза — особенно, если на Украине закончится война

«Настанет мир [на Украине], и тогда ситуация изменится и если мы не будем иметь проекта экономического развития Молдовы — а его сегодня у нас нет — сегодня выживание государства остаётся под вопросом, евроинтеграция не стала государственным проектом. А в Евросоюз может войти лишь самодостаточное государство, в ЕС не может войти государство у которого 30% бюджета обеспечено внешними вливаниями, такое исключено».