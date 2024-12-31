Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик ПАС: У Молдовы нет шансов стать членом Евросоюза — особенно, если на Украине закончится война

По словам Анатолия Царану Молдова остаётся «ассистируемым государством».

У Молдовы с её критической зависимостью от внешних финансовых вливаний нет шансов стать членом Евросоюза, заявил политолог Анатолий Царану.

По его словам, Молдова остаётся «ассистируемым государством», когда треть расходов обеспечивается «внешними финансовыми инъекциями и мы не можем содержать сами себя»:

«Настанет мир [на Украине], и тогда ситуация изменится и если мы не будем иметь проекта экономического развития Молдовы — а его сегодня у нас нет — сегодня выживание государства остаётся под вопросом, евроинтеграция не стала государственным проектом. А в Евросоюз может войти лишь самодостаточное государство, в ЕС не может войти государство у которого 30% бюджета обеспечено внешними вливаниями, такое исключено».

ЕС