Назначен новый посол Китая в Казахстане

Как сообщается на сайте ведомства, в ходе встречи вице-министр иностранных дел Казахстана и посол КНР в РК обсудили весь спектр актуальных вопросов казахско-китайского сотрудничества, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития. Собеседники рассмотрели график планируемых в 2025 году двусторонних визитов и мероприятий на высшем и высоком уровнях.