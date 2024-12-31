Назначен новый посол Китая в Казахстане

Как сообщается на сайте ведомства, в ходе встречи вице-министр иностранных дел Казахстана и посол КНР в РК обсудили весь спектр актуальных вопросов казахско-китайского сотрудничества, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития. Собеседники рассмотрели график планируемых в 2025 году двусторонних визитов и мероприятий на высшем и высоком уровнях.
Отдельное внимание было уделено взаимодействию стран в рамках многосторонних структур, проинформировали в ведомстве. Отмечается, что в завершение встречи стороны договорились поддерживать регулярные контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран по актуальным вопросам казахско-китайского взаимодействия.
На сайте посольства КНР в Казахстане указано, что Хань Чуньлинь, чрезвычайный и полномочный Посол КНР в РК, родился в октябре 1970 года. Имеет степень магистра юридических наук. Является членом Коммунистической партии Китая.