Дуров сравнил свободу российских и европейских пользователей Telegram

Каналы многих российских средств массовой информации также заблокированы на Youtube. Федеральные СМИ в основном попали под блокировку после начала военной операции. В России YouTube официально не заблокирован, власти заявляют о его «замедлении» и связывают это с проблемами на стороне владельца — компании Google. Там причастность к проблемам с доступом отрицают.