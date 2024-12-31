Апелляционный суд Бухареста подтвердил законность отмены президентских выборов

Решение не является окончательным и может быть обжаловано в течение пяти дней в Высоком кассационном суде (высшая судебная инстанция в Румынии).
Адвокаты Джорджеску сообщили, что намерены обжаловать решение бухарестского Апелляционного суда. Ранее бывший председатель Конституционного суда Аугустин Зегрян отметил, что «обжалование в Высоком кассационном суде [обычно] рассматривается, в лучшем случае, через год». Как ожидается, новые президентские выборы будут проведены в Румынии в начале 2025 года, в марте-апреле.
Ранее Джорджеску и ассоциация Коалиция в защиту правового государства подали в суд на Центральное избирательное бюро и ряд государственных учреждений — Минобороны, Главный штаб обороны, правительство, Генеральную прокуратуру, Конституционный суд, Румынскую службу информации (госбезопасность) а также на президента Клауса Йоханниса и кандидата в президенты от «Союза за спасение Румынии» Елену Ласкони. Они настаивали на продолжении уже начатого избирательного процесса, то есть проведении второго тура выборов.
В первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу, набрав 22,94% голосов. Второе место с результатом 19,18% заняла Ласкони. Они должны были стать соперниками во втором туре выборов 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести голосование заново, включая предвыборную кампанию.
Это решение было принято после того, как румынские спецслужбы рассекретили документы, из которых следовало, что Джорджеску незаконно финансировал свою предвыборную кампанию, что имели место хакерские атаки на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также что РФ якобы осуществляла в отношении республики некие «гибридные действия».