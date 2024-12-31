Апелляционный суд Бухареста подтвердил законность отмены президентских выборов

Ранее Джорджеску и ассоциация Коалиция в защиту правового государства подали в суд на Центральное избирательное бюро и ряд государственных учреждений — Минобороны, Главный штаб обороны, правительство, Генеральную прокуратуру, Конституционный суд, Румынскую службу информации (госбезопасность) а также на президента Клауса Йоханниса и кандидата в президенты от «Союза за спасение Румынии» Елену Ласкони. Они настаивали на продолжении уже начатого избирательного процесса, то есть проведении второго тура выборов.