Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил бойцов с наступающим Новым годом

Ранее сегодня глава государства также выступил с новогодним обращением к россиянам. Среди прочего он отметил, что страна в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.