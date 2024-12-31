Протестующие в Тбилиси готовятся встречать Новый год у здания парламента

Более 1 тыс. человек собрались в центре Тбилиси перед зданием парламента Грузии. Они накрыли длинный стол на проспекте Руставели, который перекрыт для автомобильного движения, и угощаются различными продуктами, принесенными из дома. К акции планирует присоединиться экс-президент Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря. Она ранее заявляла, что встретит Новый год на проспекте Руставели вместе с протестующими.
Новые протесты начались в Грузии 28 ноября. Акции проходят ежедневно у здания парламента. Первая неделя митингов была наиболее напряженной. Часть протестующих использовала пиротехнику против силовиков, те применяли водометы и слезоточивый газ. Столкновения продолжались всю ночь и завершались вытеснением спецназом протестующих с проспекта Руставели. Последние недели акции приняли мирный характер, полиция перестала дежурить рядом с местом проведения митингов. Протестующие добровольно расходятся по домам около полуночи.
Поводом для протестов послужило заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех его бюджетных грантов. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.