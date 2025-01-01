Председательство в ЕАЭС переходит к Беларуси

Беларусь в течение года будет председательствовать в органах ЕАЭС — в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. В рамках председательства запланировано проведение в Минске заседания Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского экономического форума, заседания Евразийского межправительственного совета, а также ряда других мероприятий.
Ожидается, что в ближайшее время Евразийская экономическая комиссия распространит обращение Президента Беларуси, председателя Высшего Евразийского экономического совета Александра Лукашенко к главам государств Евразийского экономического союза, в котором будут названы приоритетные направления председательства Беларуси в ЕАЭС.
В соответствии с Договором о ЕАЭС председательство в Высшем евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.