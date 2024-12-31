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Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября смогут избежать казни

Трое обвиняемых в причастности к терактам, произошедшим в США 11 сентября 2001 года, возможно, смогут избежать смертного наказания в связи с новым решением суда. Об этом сообщает газета New York Post.

Источник: Reuters

Как указано в статье, в понедельник военный апелляционный суд аннулировал указ главы Минобороны США Ллойда Остина. В августе он отменил договоренность, достигнутую в рамках предварительных слушаний между обвинением и тремя предполагаемыми террористами — Халидом Шейхом Мухаммадом, Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хаусави. Эта договоренность предусматривала признание вины в обмен на замену смертного приговора на пожизненное заключение.

Также уточняется, что Остин может обжаловать это судебное решение.

Ранее сообщалось, что с 2008 года США находились в стадии досудебных разбирательств с обвиняемыми в совершении теракта 11 сентября и не выносили дело на судебное слушание в связи с тем, что обвинительные показания дали в результате жестких пыток в тюрьме Гуантанамо. Если бы военные следователи не достигли соглашения с обвиняемыми, то суд не смог бы полноценно рассмотреть дело из-за недостаточной доказательной базы.

Ранее сообщалось, что ФБР задержало молодого человека, планировавшего совершить в Хьюстоне теракт «по сценарию событий 11 сентября 2001 года».

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