Трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября смогут избежать казни

Ранее сообщалось, что с 2008 года США находились в стадии досудебных разбирательств с обвиняемыми в совершении теракта 11 сентября и не выносили дело на судебное слушание в связи с тем, что обвинительные показания дали в результате жестких пыток в тюрьме Гуантанамо. Если бы военные следователи не достигли соглашения с обвиняемыми, то суд не смог бы полноценно рассмотреть дело из-за недостаточной доказательной базы.