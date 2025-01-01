Радий Хабиров поздравил жителей республики с Новым годом

"Хөрмәтле Башҡортостан халҡы! Ҡәҙерле дуҫтар!Уважаемые друзья! Дорогие соотечественники!
До нового, 2025 года остались считанные минуты. Уходящий год был для нас непростым. Республика вместе со всей страной участвовала в решении задач специальной военной операции.
Мы гордимся воинами России. Шлём им слова поддержки. Многие наши земляки достойно сражаются за Отечество. И сейчас, в эту самую минуту, идут вперёд. Ждём их скорейшего возвращения домой.
Наши герои знают, что вся республика — оборонные предприятия, предприниматели, общественники, волонтёры — рядом с ними. Все мы, плечом к плечу, приближаем нашу общую победу.
Светлая память тем, кто отдал свою жизнь за Родину. Наш долг — проявить реальную заботу о семьях героев, возвращающихся домой ветеранах.
В следующем году вся страна отметит 80-летие Великой Победы. Мы уделим ещё больше внимания ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Отдадим дань памяти подвигам старших поколений. Они для нас — безусловный пример.
Мы отвечаем на сложные вызовы реальными делами. Делаем всё для движения республики вперёд, благополучия её жителей. Строим рекордные объёмы жилья, школы и детские сады, культурные и спортивные центры, дороги и мосты. Открываем предприятия, помогаем бизнесу. Развиваем науку, образование, медицину. Заботимся о нуждающихся в нашей помощи.
В этом году мы отметили 450-летие нашей любимой Уфы. Десятки сданных к юбилею объектов долгие годы будут служить жителям республики.
Дорогие соотечественники! Это непростое время научило нас многому, заставило задуматься о главном. Стать мудрыми, стойкими. Ещё больше сплотиться перед лицом испытаний. Мы направили нашу энергию на преодоление трудностей и созидание. Ещё больше стали ценить наших любимых, родных и близких.
Дорогие друзья! В эти минуты мы с волнением ждём боя курантов, загадываем сокровенные желания, мечтаем о счастье и мире. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и достатка, уюта и тепла в ваших домах!
Бәхетле булығыҙ, ҡәҙерле дуҫтар! Яңы йыл менән! С Новым годом!", — пожелал в своем видеообращение Радий Хабиров.