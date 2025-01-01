Радий Хабиров поздравил жителей республики с Новым годом

Дорогие соотечественники! Это непростое время научило нас многому, заставило задуматься о главном. Стать мудрыми, стойкими. Ещё больше сплотиться перед лицом испытаний. Мы направили нашу энергию на преодоление трудностей и созидание. Ещё больше стали ценить наших любимых, родных и близких.