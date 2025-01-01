Президент Казахстана поздравил соотечественников с Новым 2025 годом

«Как вы знаете, прошедшей весной ряд регионов охватили масштабные паводки, ставшие тяжелым испытанием для страны. Но, несмотря на трудности, наш народ продемонстрировал солидарность и непоколебимое единство. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Государство никого не оставило без внимания, выполнив все свои обязательства. Сегодня сотни семей встречают Новый год в новых домах. Благодаря такой сплоченности мы преодолеваем все вызовы и уверенно смотрим в будущее. Мы продолжим системные реформы, претворим в жизнь все намеченные планы. Я как Президент приложу все усилия, чтобы предстоящий год стал еще более плодотворным».