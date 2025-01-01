Башкан Гагаузии: уходящий год был временем сложных вызовов для автономии

«Наши люди — самая главная ценность. Я благодарна каждому, кто вносил свой вклад в общее дело развития нашего с вами общего дома — Гагаузии. Тем, кто трудился в поле и на заводе, учил детей, спасал жизни в больницах, строил дома и дороги, заботился о своих близких и верил в наши общие силы».