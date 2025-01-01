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Башкан Гагаузии: уходящий год был временем сложных вызовов для автономии

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. В уходящем 2024 году жителям Гагаузии пришлось защищать свое право жить и трудиться на родной земле, год был непростым для автономии, об этом в новогоднем обращении к жителям Гагаузии отметила башкан Евгения Гуцул.

Источник: Sputnik.md

«Этот год был временем сложных вызовов для Гагаузии. Нам пришлось защищать наше право достойно жить и трудиться на родной земле. Несмотря на колоссальное давление и преграды, мы уверенно шли вперед и воплощали в жизнь важные, масштабные проекты».

отметила башкан.

Она перечислила внедренные в автономии проекты, реализацию которых сделала возможной «помощь друзей Гагаузии».

«Благодаря их помощи мы построили десятки километров дорог в наших селах и расширили программу ежемесячных надбавок для пенсионеров и преподавателей, ветеранов силовых структур Гагаузской Республики. Каждый реализованный проект — это вклад в стабильное развитие автономии, в создание новых возможностей для наших детей, в заботу о старшем поколении», — подчеркнула глава Гагаузской автономии.

Она подчеркнула, что основной капитал автономии — это ее жители.

«Наши люди — самая главная ценность. Я благодарна каждому, кто вносил свой вклад в общее дело развития нашего с вами общего дома — Гагаузии. Тем, кто трудился в поле и на заводе, учил детей, спасал жизни в больницах, строил дома и дороги, заботился о своих близких и верил в наши общие силы».

отметила Евгения Гуцул.

Обращаясь к молодому поколению, башкан подчеркнула, что именно молодежь является движущей силой и будущим АТО Гагаузия.

«Особые слова признательности я адресую нашей молодежи — будущему Гагаузии. Ваши энергия, таланты и стремление менять мир к лучшему — это ключ к возрождению нашей автономии и всей страны», — заключила Евгения Гуцул.

В 2024 году исполнилось 30 лет принятию парламентом Молдовы Закона об особом правовом статусе Гагаузии. Автономное территориальное образование (АТО) Гагаузия было создано 23 декабря 1994 года из населенных пунктов, в которых более половины жителей составляли гагаузы, а также из тех, где большинство жителей по результатам референдумов добровольно согласилось войти в состав автономии.