Протестующие в Тбилиси накрыли новогодний стол на проспекте Руставели

Проспект Руставели перекрыт, столы расставлены с площади Свободы до гостиницы Марриот. Участники акции приносят собой еду и напитки, угощают друг друга сладостями. Новогодний стол символично украшен в цвета флага Грузии, белый и красный.
К акции планирует присоединиться экс-президент Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря. Она намерена выступить с заявлением.
Акции начались после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Акции протеста в последнее время стали более спокойными, митингующие больше не закидывают здание парламента петардами и бутылками, а силовики не разгоняют их водометами и слезоточивым газом.