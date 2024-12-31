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Протестующие в Тбилиси накрыли новогодний стол на проспекте Руставели

ТБИЛИСИ, 31 дек — РИА Новости. Оппозиционно настроенное население Грузии встречает новый год на проспекте Руставели, где накрыт большой новогодний стол, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Проспект Руставели перекрыт, столы расставлены с площади Свободы до гостиницы Марриот. Участники акции приносят собой еду и напитки, угощают друг друга сладостями. Новогодний стол символично украшен в цвета флага Грузии, белый и красный.

К акции планирует присоединиться экс-президент Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря. Она намерена выступить с заявлением.

Акции начались после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

Акции протеста в последнее время стали более спокойными, митингующие больше не закидывают здание парламента петардами и бутылками, а силовики не разгоняют их водометами и слезоточивым газом.