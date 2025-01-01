Зурабишвили присоединилась к протестующим, встречающим Новый год у парламента

ТБИЛИСИ, 31 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к тысячам протестующих, решивших встретить Новый год у парламента страны, передает корреспондент ТАСС.
Около 22:00 (21:00 мск) граждане стали собираться на проспекте Руставели в центре Тбилиси у здания парламента, где ежедневно проходят акции протеста. Ровно в полночь к ним присоединилась Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря. Она подошла к столу, стала общаться с участниками протеста. На проспекте Руставели несколько тысяч человек, акция проходит мирно.
В парламенте Грузии 29 декабря состоялась инаугурация шестого президента Михаила Кавелашвили. Он был избран на пятилетний срок 14 декабря коллегией выборщиков. Это были первые непрямые выборы президента Грузии. Его предшественница Саломе Зурабишвили не признает нового президента, так как считает сфальсифицированными парламентские выборы 26 октября, и считает себя единственным легитимным президентом.
Новые протесты начались в Грузии 28 ноября. Акции проходят ежедневно у здания парламента. Первая неделя митингов была наиболее напряженной. Часть протестующих использовала пиротехнику против силовиков, те применяли водометы и слезоточивый газ. Столкновения продолжались всю ночь и завершались вытеснением спецназом протестующих с проспекта Руставели. Последние недели акции приняли мирный характер, полиция перестала дежурить рядом с местом проведения митингов. Протестующие добровольно расходятся по домам около полуночи.
Поводом для протестов послужило заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех его бюджетных грантов. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.