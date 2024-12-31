Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Буквально через несколько минут вступит в свои права новый 2025 год, завершающий первую четверть XXI века. В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности», — сказал глава государства.