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Лукашенко: первый год пятилетки качества будет Годом благоустройства страны

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый год пятилетки качества будет Годом благоустройства страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем новогоднем обращении к белорусскому народу, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Наш путь — преемственность. Смена поколений завершится в ближайшие годы. По-белорусски мудро — с опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся. Следующая пятилетка в нашей стране будет пятилеткой качества. Каждый ее год мы посвятим одному важнейшему направлению. Начнем с Года благоустройства страны. Целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко в новогоднем обращении также отметил, что совсем скоро предстоит выбирать будущее государства. «Мы все хотим, чтобы оно было успешным и счастливым. И обязательно мирным!» — сказал он.

Лукашенко Александр
экономика