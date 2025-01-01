Лукашенко: первый год пятилетки качества будет Годом благоустройства страны

«Наш путь — преемственность. Смена поколений завершится в ближайшие годы. По-белорусски мудро — с опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся. Следующая пятилетка в нашей стране будет пятилеткой качества. Каждый ее год мы посвятим одному важнейшему направлению. Начнем с Года благоустройства страны. Целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей», — заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко в новогоднем обращении также отметил, что совсем скоро предстоит выбирать будущее государства. «Мы все хотим, чтобы оно было успешным и счастливым. И обязательно мирным!» — сказал он.