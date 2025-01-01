Лукашенко объявил 2025-й Годом благоустройства страны

«Наш путь — преемственность. Смена поколений завершится в ближайшие годы. По-белорусски мудро — с опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся».
Каждый год этой пятилетки, как пояснил глава государства, будет посвящен «одному важнейшему направлению».
2025-й будет первым в этой пятилетке и станет Годом благоустройства страны.
«Целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей», -отметил Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул, что скоро гражданам Беларуси предстоит выбирать будущее. По его мнению, все хотят, чтобы оно было успешным, счастливым и мирным.