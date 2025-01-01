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Лукашенко объявил 2025-й Годом благоустройства страны

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Следующая пятилетка в Беларуси будет пятилеткой качества, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении к белорусскому народу.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

«Наш путь — преемственность. Смена поколений завершится в ближайшие годы. По-белорусски мудро — с опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся».

сказал он.

Каждый год этой пятилетки, как пояснил глава государства, будет посвящен «одному важнейшему направлению».

2025-й будет первым в этой пятилетке и станет Годом благоустройства страны.

«Целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей», -отметил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что скоро гражданам Беларуси предстоит выбирать будущее. По его мнению, все хотят, чтобы оно было успешным, счастливым и мирным.

Лукашенко Александр
экономика