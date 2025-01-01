Новогоднее обращение Алексея Беспрозванных к жителям Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поздравил жителей региона с Новым годом.
«Уходящий год был непростым, полным забот и разного рода событий. За этот год у нас прибавилось коренных жителей. В семьях калининградцев родилось почти 7500 малышей», — рассказал Алексей Беспрозванных.
Кроме того, губернатор упомянул запуск в работу «крупных и долгожданных» медицинских объектов и укрепление связи Калининграда и материковой России.
«Моё главное желание — дать всем калининградцам возможность реализовываться на родной земле, получать достойное образование, заниматься любимым делом, расти детей и радоваться успехам внуков. Для этого у нас есть самое основное — это уникальные, сильные духом любящие свой дом, люди», — поделился Беспрозванных.
Губернатор напомнил, что 2025 год объявлен президентом России годом Защитника Отечества.
«Друзья, большое спасибо вам за неравнодушие, за готовность каждого на своём участке шаг за шагом делать наш регион лучше. Это дорогого стоит, помогает ставить и решать самые амбициозные цели развития», — сказал Алексей Беспрозванных.
Он также пообещал сделать всё возможное, чтобы российский форпост на Балтике процветал и оставался предметом гордости для его жителей.