WSJ узнала об испортившихся отношениях семьи Байдена с Харрис и ее мужем

Как отметили источники WSJ, Байден полагает, что мог бы выиграть гонку, если бы остался в ней, а не уступил место Харрис. При этом он не критикует ее кампанию, но считает, что мог бы добиться успеха, так как «остановил» избранного президента Дональда Трампа в 2020 году и мог бы сделать это снова.