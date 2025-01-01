WSJ узнала об испортившихся отношениях семьи Байдена с Харрис и ее мужем

Собеседники издания заявили, что взаимопонимание «в частной обстановке» между ними после предвыборной гонки «временами было прохладным». WSJ сообщает, что супруга Байдена еще с 2020 года недолюбливала Харрис, когда она раскритиковала Байдена из-за вопросов десегрегации.
Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс отрицает, что между Байденами и семьей вице-президента возникла напряженность. Пресс-секретарь Харрис Кирстен Аллен также сказала, что у Байдена и Харрис тесные рабочие отношения и дружеские связи, которые распространяются и на их супругов.
Как отметили источники WSJ, Байден полагает, что мог бы выиграть гонку, если бы остался в ней, а не уступил место Харрис. При этом он не критикует ее кампанию, но считает, что мог бы добиться успеха, так как «остановил» избранного президента Дональда Трампа в 2020 году и мог бы сделать это снова.
О том же сообщала и The Washington Post. По ее данным, и Байден, и некоторые из его помощников по-прежнему считают, что ему не следовало выходить из предвыборной гонки.
Байден изначально был кандидатом от Демократической партии, но после неудачных дебатов с Трампом. Харрис присоединилась к гонке примерно за 100 дней до выборов и в течение последних недель до выборов, согласно опросам, неоднократно опережала Трампа, но значительного разрыва между ними не было.
Однако на самих выборах, прошедших 5 ноября, Трамп обошел Харрис, получив более 77 млн голосов или 312 голосов выборщиков (у Харрис было 75 млн и 226 голосов).
Харрис после проигрыша на выборах призвала сторонников не отчаиваться. «Сейчас не время опускать руки. Пришло время закатать рукава», — сказала она.
В конце ноября старший советник вице-президента Дэвид Плуфф заявил, что, согласно внутренним опросам демократов, их кандидат никогда не опережала соперника в колеблющихся штатах, где она проиграла Байдену.