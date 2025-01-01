Трамп заявил, что посетит похороны Картера

Джимми Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, умер 29 декабря в возрасте 100 лет в своем доме в штате Джорджия. При Картере США и СССР в 1979 году подписали Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2). Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан Картер принял решение не передавать этот документ на одобрение в Сенат Конгресса, запретил поставки пшеницы из США в СССР и распорядился бойкотировать Олимпийские игры в Москве.