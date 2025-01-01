Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 103-й Витебской воздушно-десантной бригады с 80-летием ее образования

Глава государства отметил, что боевой путь соединения начинался на полях сражений Великой Отечественной войны, в кровопролитных боях в районе озера Балатон. Такой же героической страницей в летописи бригады стало участие гвардейцев-десантников в Афганской войне, восемь из которых были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них белорус — Николай Чепик, пожертвовавший собой ради спасения товарищей.



«Уже в наши дни высокую боевую выучку, стойкость и мужество воины 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады неоднократно проявляли в ходе многочисленных учений, а также при урегулировании кризисной ситуации на территории Республики Казахстан в составе воинского контингента ОДКБ», — обратил внимание Президент. Бригада, по словам главы государства, по праву считается одной из самых боеспособных в Вооруженных Силах Беларуси, а служба в ней особенно почетна.



«Убежден, белорусские десантники и в дальнейшем будут являться образцом чести, верности и отваги в благородном деле служения Отечеству», — подчеркнул Александр Лукашенко.



Президент пожелал личному составу и ветеранам 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады крепкого здоровья, мирного неба и успехов в ратном труде на благо Беларуси.