«Ваша страна сейчас переживает сложный этап, который требует максимальной консолидации общества в целях установления мира, политической стабильности и возвращения базовых отраслей хозяйства к нормальному функционированию», — говорится в поздравлении.
Глава государства обратил внимание, что Минск готов оказать поддержку Хартуму в реализации проектов продовольственной безопасности, по организации медицинской помощи, поставке сельскохозяйственной и коммунальной техники, подготовке кадров.
Александр Лукашенко пожелал Абдель Фаттаху аль-Бурхану Абдель Рахману аль-Бурхану доброго здоровья и осуществления планов, а дружественному суданскому народу — согласия, прогресса и мирного будущего.
Лукашенко: Беларусь готова оказать поддержку Судану в реализации проектов по ряду направлений
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана Абдель Рахмана аль-Бурхана и весь суданский народ с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Ваша страна сейчас переживает сложный этап, который требует максимальной консолидации общества в целях установления мира, политической стабильности и возвращения базовых отраслей хозяйства к нормальному функционированию», — говорится в поздравлении.