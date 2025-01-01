Лукашенко: Беларусь готова оказать поддержку Судану в реализации проектов по ряду направлений

«Ваша страна сейчас переживает сложный этап, который требует максимальной консолидации общества в целях установления мира, политической стабильности и возвращения базовых отраслей хозяйства к нормальному функционированию», — говорится в поздравлении.



Глава государства обратил внимание, что Минск готов оказать поддержку Хартуму в реализации проектов продовольственной безопасности, по организации медицинской помощи, поставке сельскохозяйственной и коммунальной техники, подготовке кадров.



Александр Лукашенко пожелал Абдель Фаттаху аль-Бурхану Абдель Рахману аль-Бурхану доброго здоровья и осуществления планов, а дружественному суданскому народу — согласия, прогресса и мирного будущего.