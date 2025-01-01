Лукашенко: Беларусь всегда была и остается надежным союзником Кубы

Глава государства отметил, что победа Кубинской революции 66 лет тому назад является ярким примером для всех народов мира, которые сражаются за право самостоятельно определять свою судьбу.



«Убежден, мудрые и последовательные шаги кубинского руководства позволят обеспечить эффективное развитие страны, гарантировать всем гражданам безопасность и благополучие, — подчеркнул Президент. — Минск всегда был и остается надежным союзником Гаваны, готовым подставить плечо в трудные моменты».



Александр Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу крепкого здоровья и дальнейших успехов, а всем кубинцам — мира и процветания.