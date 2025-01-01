Глава государства отметил, что победа Кубинской революции 66 лет тому назад является ярким примером для всех народов мира, которые сражаются за право самостоятельно определять свою судьбу.
«Убежден, мудрые и последовательные шаги кубинского руководства позволят обеспечить эффективное развитие страны, гарантировать всем гражданам безопасность и благополучие, — подчеркнул Президент. — Минск всегда был и остается надежным союзником Гаваны, готовым подставить плечо в трудные моменты».
Александр Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу крепкого здоровья и дальнейших успехов, а всем кубинцам — мира и процветания.
Лукашенко: Беларусь всегда была и остается надежным союзником Кубы
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником — Днем освобождения Республики Куба. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что победа Кубинской революции 66 лет тому назад является ярким примером для всех народов мира, которые сражаются за право самостоятельно определять свою судьбу.