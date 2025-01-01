Лукашенко предложил Словакии согласовать план по возобновлению сотрудничества и пригласил Фицо в Минск

«Нас связывают общие страницы героической борьбы против фашизма, долгие годы успешного и плодотворного сотрудничества, крепких и устойчивых деловых, общественных, гуманитарных контактов, — говорится в поздравлении в адрес Президента Словакии. — Несмотря на стереотипы и искусственные барьеры в Европейском регионе, для наших стран и народов открыты все пути для доброжелательных и взаимовыгодных отношений».



Александр Лукашенко обратил внимание, что Минск намерен развивать партнерские и дружественные связи с Братиславой по широкому спектру направлений. «Поэтому предлагаю по дипломатическим каналам в ближайшее время согласовать план первоочередных шагов по возобновлению нашего сотрудничества с главным акцентом на проекты в области торговли, инвестиций и промышленной кооперации», — отметил Президент.



В поздравительном послании премьер-министру Роберту Фицо глава государства подчеркнул, что Беларусь является открытой страной, ориентированной на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с дружественной Словакией. «Это необходимо не только нашим народам и экономикам. Движение навстречу вопреки навязанным барьерам очень востребовано в регионе. Минск и Братислава могут и должны убедить всех, что непосредственный диалог всегда лучше, чем конфронтация, — говорится в поздравлении. — Путь непростой, но, оценивая Ваши действия и высказывания, я верю, что любое дело нам под силу. Уверен, Вы не сомневаетесь в серьезности намерений Беларуси содействовать возобновлению мирного сотрудничества в Европе».



Учитывая личную приверженность Роберта Фицо сохранению исторической памяти о подвиге предков, Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Словакии посетить Минск и Брестскую крепость накануне 80-летия Великой Победы в мае 2025 года или в другое удобное для него время.