Работу в праздники обсудили в администрации Челябинска

Второе — своевременный вывоз мусора. Во время праздника у челябинцев часто скапливается большое количество отходов, что приводит к моментальному заполнению мусорок после празднования Нового года. По словам мэра, городские власти намерены обратиться в ЦКС, чтобы организовать рейсы спецтехники к контейнерным площадкам, где сор скапливается особенно быстро.