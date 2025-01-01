Работу в праздники обсудили в администрации Челябинска

Основные задачи работы в праздники обсудили в администрации Челябинска. В последний день 2024 года на встрече собрались мэр, главы районов и заместители градоначальника.
Напомним, что синоптики спрогнозировали значительное ухудшение погоды в первые дни января. В ожидании сильного ветра и метелей Алексей Лошкин собрал главных лиц города, чтобы обсудить с ними приоритетные цели и возможные угрозы, к которым власти Челябинска должны быть готовы.
Первое — своевременная уборка снега. Градоначальник чётко дал понять, что тротуары и проезды к контейнерным площадкам всегда должны быть чистыми и доступными для передвижения людей и транспорта. Помогут в реализации этой задачи новые, недавно приобретённые трактора.
Второе — своевременный вывоз мусора. Во время праздника у челябинцев часто скапливается большое количество отходов, что приводит к моментальному заполнению мусорок после празднования Нового года. По словам мэра, городские власти намерены обратиться в ЦКС, чтобы организовать рейсы спецтехники к контейнерным площадкам, где сор скапливается особенно быстро.
Третье — обеспечение безопасности в местах массового скопления людей. Во многом этот аспект зависит от самих челябинцев. Мэр попросил горожан быть аккуратнее на дорогах и при использовании пиротехники.