Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом

«Словом, все вместе, сплотившись, будем действовать для реализации главного принципа — “Во имя человека, во имя его счастья!”. Еще раз искренне поздравляю вас — наших соотечественников за рубежом, а также партнеров и друзей Узбекистана во всем мире с этим замечательным праздником. Желаю вам здоровья, счастья, достатка и благополучия каждой семье, всей нашей любимой Родине! Пусть сбудутся все наши добрые мечты и надежды! Пусть процветает наш родной Узбекистан! С Новым годом вас, дорогие мои!