Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом

«От всей души поздравляю вас, многонациональный народ Узбекистана с наступающим новым — 2025 годом. Несмотря на сложную обстановку в мире, для нашей страны уходящий год был благополучным. Благодаря самоотверженному труду, общественно-политической активности нашего народа идея Нового Узбекистана становится реальностью».
Он отметил, что 2025 год в стране объявлен Годом защиты окружающей среды и «зеленой экономики». А главная цель — создать устойчивый баланс между экономической системой и окружающей нас средой.
«Мы создадим еще более широкие возможности для бизнеса. Решительно продолжим работу по обеспечению неприкосновенности частной собственности, активному привлечению иностранных инвестиций. В центре внимания будут социальная сфера, увеличение размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий. Мы мобилизуем все силы и возможности, чтобы воспитать наших детей гармонично развитыми, имеющими современные знания и профессии. Усилим внимание к развитию науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта».
Президент подчеркнул, что и впредь приоритетными направлениями государственной политики будут забота о ветеранах, женщинах и молодежи, повышение эффективности социальной защиты. Вместе с тем, поднимется на новый уровень работа по укреплению потенциала Вооруженных Сил страны, поддержке военнослужащих и членов их семей.
«Словом, все вместе, сплотившись, будем действовать для реализации главного принципа — “Во имя человека, во имя его счастья!”. Еще раз искренне поздравляю вас — наших соотечественников за рубежом, а также партнеров и друзей Узбекистана во всем мире с этим замечательным праздником. Желаю вам здоровья, счастья, достатка и благополучия каждой семье, всей нашей любимой Родине! Пусть сбудутся все наши добрые мечты и надежды! Пусть процветает наш родной Узбекистан! С Новым годом вас, дорогие мои!