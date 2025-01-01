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ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области. Военная операция, день 1043-й

ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. Экстренные службы приступят к восстановлению поврежденной инфраструктуры утром. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп поспособствует установлению мира. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:09 Президент Украины Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения заявил, что избранный президент США Дональд Трамп сможет «утихомирить» Россию и «принудить» ее к «справедливому миру».

08:05 ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району в первые минуты 2025 года, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Жертв и значимых разрушений нет. Был поврежден газораспределительный шкаф вблизи н.п. Гирьи. Подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено», — объяснил глава региона.

08:03 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1043-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.