Беларусь официально стала государством-партнером БРИКС

Среди этих стран — Беларусь, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. При этом сам по себе статус партнера БРИКС был учрежден относительно недавно — в октябре прошлого года в Казани на саммите БРИКС.
Приглашения стать партнерами были направлены не только перечисленным выше странам, но и еще четырем государствам. Решения по ним станет известно позже.
Минск активно работал над тем, чтобы начать интегрироваться в БРИКС. В том числе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал письмо в адрес своего российского коллеги Владимира Путина о готовности страны стать партнером БРИКС.
БРИКС основали в 2006 году, а его название (в английской версии — BRICS) составлено из первых букв государств-создателей: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Сейчас в объединение входят Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, Эфиопия и ЮАР.
Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что БРИКС не строится как организация против кого-то. Его мнение разделяет премьер-министр Индии Нарендра Моди, который отметил, что БРИКС — не антизападное объединение, а просто незападное.