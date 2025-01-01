Беларусь официально стала государством-партнером БРИКС

Среди этих стран — Беларусь, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. При этом сам по себе статус партнера БРИКС был учрежден относительно недавно — в октябре прошлого года в Казани на саммите БРИКС.