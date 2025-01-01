Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина

31 декабря 1999 года первый президент России добровольно прекратил исполнение полномочий и передал их председателю правительства Владимиру Путину. Об этом решении Ельцин объявил в своем телевизионном обращении к гражданам России в 12 часов дня.
В эфире радио Sputnik Захарова вспомнила, как после выхода этого обращения в Москве дозвонилась по телефону до своего отца, работавшего в посольстве России в Китае, и рассказала о решении Ельцина.
«Я звоню, пытаюсь соединиться с отцом, как-то меня соединяют. Я ему говорю, и он мне отвечает: “У вас все нормально? Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сейчас произносишь?” … Я говорю: “Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно”», — сказала Захарова.
Она добавила, что, как ей рассказал отец, он тут же позвонил бывшему тогда послом РФ в Китае Игорю Рогачеву, и тот не поверил рассказанному. После окончания рабочего дня 31 декабря Захарова отправилась домой и столкнулась со схожей ситуацией.
«Сажусь в эту маршрутку, и где-то там у водителя сидят на переднем сиденье люди, которые что-то такое говорят, обсуждают эту новость. А маршрутка вся вообще не в курсе. И начинаются дебаты. Люди говорят: “Да вы что такое говорите?”» — вспомнила официальный представитель МИД РФ.
Как напомнила Захарова, тогда нужно было дожидаться новостной программы по телевизору, чтобы узнать новости.