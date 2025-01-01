Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина

«Я звоню, пытаюсь соединиться с отцом, как-то меня соединяют. Я ему говорю, и он мне отвечает: “У вас все нормально? Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сейчас произносишь?” … Я говорю: “Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно”», — сказала Захарова.