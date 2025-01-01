Начал действовать закон о расширении российского ОСАГО на Беларусь

Изначально планировалось, что эта норма заработает с 1 октября 2024 года, но дату перенесли, чтобы синхронизировать ее с соответствующим белорусским документом. Ранее председатель постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Марина Ленчевская сообщала журналистам, что готовится соответствующий указ президента Беларуси.
Что касается российского закона, то он позволит автовладельцам расширить покрытие полиса и на территорию Беларуси. Премьер-министр России Михаил Мишустин в августе 2024 года заявлял, что такая мера облегчит поездки в республику автотранспортом, в том числе для туристов и предпринимателей.
По старым нормам приходилось специально оформлять отдельные полисы для поездок в Беларусь. При этом ОСАГО — это обязательное страхование, и оно есть у всех.
Как поясняла Марина Ленчевская, союзная система страхования автогражданской ответственности предполагает, что договоры смогут заключать только страховщики, которые постоянно находятся на территории Беларуси или России. Транспортное средство тоже обязательно должно быть зарегистрировано на территории Союзного государства.