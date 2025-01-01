Начал действовать закон о расширении российского ОСАГО на Беларусь

Что касается российского закона, то он позволит автовладельцам расширить покрытие полиса и на территорию Беларуси. Премьер-министр России Михаил Мишустин в августе 2024 года заявлял, что такая мера облегчит поездки в республику автотранспортом, в том числе для туристов и предпринимателей.