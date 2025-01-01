Изменился порядок пребывания в России иностранных граждан: подробности

Как уточнили в посольстве Молдовы в РФ, исключение составляют случаи, предусмотренные Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или международными договорами РФ, а также случаи, когда срок временного пребывания в России иностранного гражданина продлен в соответствии с упомянутым федеральным законом.
Данные изменения касаются иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию без визы, в том числе граждан Республики Молдова, уточнили в посольстве.
Для граждан, путешествующих по визе, продолжительность пребывания по-прежнему определяется сроком действия визы.
В этом контексте посольство рекомендует гражданам Республики Молдова строго соблюдать новые правила относительно продолжительности их пребывания в Российской Федерации, избегая тем самым возможных санкций.