Изменился порядок пребывания в России иностранных граждан: подробности

Как уточнили в посольстве Молдовы в РФ, исключение составляют случаи, предусмотренные Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или международными договорами РФ, а также случаи, когда срок временного пребывания в России иностранного гражданина продлен в соответствии с упомянутым федеральным законом.