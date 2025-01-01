В Беларуси стартует агитационный этап избирательной кампании

В ЦИК напомнили, что кандидаты в Президенты Республики Беларусь могут осуществлять предвыборную агитацию в определенных избирательным законодательством формах: изготовление и распространение агитационных материалов, проведение массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов и пикетирования), проведение встреч с избирателями, выступления в средствах массовой информации, иные не запрещенные законом формы.