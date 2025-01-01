Лукашенко надеется на возобновление мирного сотрудничества в Европе

«Это необходимо не только нашим народам и экономикам. Движение навстречу вопреки навязанным барьерам очень востребовано в регионе. Минск и Братислава могут и должны убедить всех, что непосредственный диалог всегда лучше, чем конфронтация» , — говорится в поздравлении.