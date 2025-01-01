Лукашенко надеется на возобновление мирного сотрудничества в Европе

Как сообщила пресс-служба белорусского президента, Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Словакии Петера Пеллегрини и премьер-министра этой страны Роберта Фицо с национальным праздником — Днем образования республики.
«Уверен, вы не сомневаетесь в серьезности намерений Беларуси содействовать возобновлению мирного сотрудничества в Европе», — говорится в поздравительном послании, адресованном Фицо.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия является открытой страной, ориентированной на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с дружественной Словакией.
«Это необходимо не только нашим народам и экономикам. Движение навстречу вопреки навязанным барьерам очень востребовано в регионе. Минск и Братислава могут и должны убедить всех, что непосредственный диалог всегда лучше, чем конфронтация» , — говорится в поздравлении.
Глава белорусского государства подчеркнул, что путь непростой.
«Но, оценивая ваши действия и высказывания, я верю, что любое дело нам под силу», — добавил он.
Учитывая личную приверженность Фицо сохранению исторической памяти о подвиге предков, Лукашенко пригласил премьер-министра Словакии посетить Минск и Брестскую крепость накануне 80-летия Великой Победы в мае 2025 года или в другое удобное для него время.
В поздравлении в адрес президента Словакии Лукашенко высказался за развитие сотрудничества между странами.
«Нас связывают общие страницы героической борьбы против фашизма, долгие годы успешного и плодотворного сотрудничества, крепких и устойчивых деловых, общественных, гуманитарных контактов. Несмотря на стереотипы и искусственные барьеры в Европейском регионе, для наших стран и народов открыты все пути для доброжелательных и взаимовыгодных отношений», — говорится в документе.
Лукашенко обратил внимание на то, что Минск намерен развивать партнерские и дружественные связи с Братиславой по широкому спектру направлений.
«Поэтому предлагаю по дипломатическим каналам в ближайшее время согласовать план первоочередных шагов по возобновлению нашего сотрудничества с главным акцентом на проекты в области торговли, инвестиций и промышленной кооперации», — отметил белорусский президент.