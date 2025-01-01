Казахстан получает статус страны-партнера БРИКС

Ранее советник — пресс-секретарь президента Берик Уали рассказал Tengrinews.kz, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС. «Ведь наша страна признана в качестве ответственного и авторитетного члена международного сообщества. Эти предложения внимательно рассматриваются главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана. Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения», — пояснял Берик Уали.