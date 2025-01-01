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Казахстан получает статус страны-партнера БРИКС

Казахстан получает статус страны-партнера БРИКС. Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров подтверждал информацию о том, что РК станет партнером БРИКС с 1 января 2025 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Ранее советник — пресс-секретарь президента Берик Уали рассказал Tengrinews.kz, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС. «Ведь наша страна признана в качестве ответственного и авторитетного члена международного сообщества. Эти предложения внимательно рассматриваются главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана. Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения», — пояснял Берик Уали.

Напомним, летом 2024 года вступление Казахстана в БРИКС поддержал председатель Китая Си Цзиньпин. Он подтвердил растущую роль РК в качестве средней державы мира и выразил уверенность, что наша страна может внести достойный вклад в глобальное управление.

БРИКС — межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, которое получило свое имя от первых букв названий стран на английском языке (BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa).

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