WSJ назвала пять преград для реализации иммиграционной политики Трампа

Согласно данным некоммерческой организации American Immigration Council, По состоянию на 2022 год в США проживали около 11 млн нелегальных мигрантов, или 3,3% от общей численности населения. Еще 2,3 млн мигрантов въехали в страну в период с января 2023-го по апрель 2024 года, были пойманы пограничниками, а затем выпущены на свободу под залог, УДО или надзор. Единовременно депортировать всех мигрантов обойдется не менее в чем $315 млрд.