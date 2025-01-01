Лукашенко назвал приоритеты председательства Белоруссии в ЕАЭС

Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2025 году председательствовать в органах ЕАЭС будет Белоруссия. По договоренности лидеров стран ЕАЭС на саммите организации в РФ в конце декабря 2024 года президент Белоруссии не стал на встрече в присутствии СМИ озвучивать приоритеты председательства республики в союзе в 2025 году, но пообещал, что направит их партнерам по ЕАЭС в письменном виде.