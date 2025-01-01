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Лукашенко назвал приоритеты председательства Белоруссии в ЕАЭС

МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Белоруссия, председательствующая в органах ЕАЭС в 2025 году, видит среди приоритетов своей работы завершение создания единого транспортного пространства и общих энергетических рынков союза. Об этом в том числе говорится в обращении президента Белоруссии Александра Лукашенко к лидерам стран Евразийского экономического союза, в котором обозначены приоритеты председательства Минска в союзе.

Источник: © РИА Новости

Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2025 году председательствовать в органах ЕАЭС будет Белоруссия. По договоренности лидеров стран ЕАЭС на саммите организации в РФ в конце декабря 2024 года президент Белоруссии не стал на встрече в присутствии СМИ озвучивать приоритеты председательства республики в союзе в 2025 году, но пообещал, что направит их партнерам по ЕАЭС в письменном виде.

«Следует завершить формирование единого транспортного пространства с принятием равных, недискриминационных условий и обеспечением справедливой конкуренции, особенно при выполнении воздушных перевозок между нашими странами. Предстоит продолжить работу по отмене разрешительной системы на все виды международных автомобильных перевозок грузов в третьи страны и из них», — говорится в документе, текст которого для ознакомления РИА Новости предоставил МИД Белоруссии.

По мнению белорусской стороны, особенно важно создавать новые и совершенствовать действующие логистические цепочки беспрепятственной доставки грузов, развивать «бесшовные» и безопасные международные транспортные коридоры, связывающие государства-члены ЕАЭС.

Также в Минске видят необходимость дальнейшей целенаправленной работы по выравниванию условий осуществления хозяйственной деятельности, созданию общей и прозрачной конкурентной среды на внутреннем пространстве союза. Ключевое значение, как подчеркивается в документе, имеет результативное завершение формирования общих энергетических рынков ЕАЭС.

«Необходимо сосредоточить совместные усилия на развитии технологического потенциала государств — членов ЕАЭС, формировании общего пространства кооперационного взаимодействия во всех отраслях экономики», — говорится в документе.

Так, по мнению белорусской стороны, нужно активизировать реализацию совместных проектов и программ в сферах информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов. В Белоруссии убеждены, что сотрудничество в данном направлении позволит обеспечить надежную базу для развития партнерских отношений между предприятиями государств-членов ЕАЭС в целях создания новых импортозамещающих производств, выпуска совместной продукции под евразийским брендом.

Для повышения продовольственной безопасности союза Минск предлагает сконцентрировать усилия на развитии селекции и семеноводства, повышении генетического потенциала племенных сельскохозяйственных животных.

Лукашенко Александр
ЕАЭС
экономика