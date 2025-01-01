Лукашенко пригласил Фицо в Брестскую крепость и в Минск и напомнил, как преодолеть конфронтацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Поводом стало поздравление с национальным праздником — Днем образования Республики. В частности, как передает пресс-служба главы Беларуси, Лукашенко пригласил Фицо в Брестскую крепость и в Минск.
Обращаясь к премьеру Словакии Роберту Фицо, Лукашенко назвал Беларусь открытой страной, которая ориентируется «на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с дружественной Словакией». По словам президента, это не только необходимость для двух народов и экономик Беларуси и Словакии:
— Движение навстречу вопреки навязанным барьерам очень востребовано в регионе. Минск и Братислава могут и должны убедить всех, что непосредственный диалог всегда лучше, чем конфронтация.
Впрочем, Лукашенко отметил, что путь этот не прост.
— Но, оценивая Ваши действия и высказывания, я верю, что любое дело нам под силу. Уверен, Вы не сомневаетесь в серьезности намерений Беларуси содействовать возобновлению мирного сотрудничества в Европе, — сказал президент Беларуси.
Также, «учитывая личную приверженность Роберта Фицо сохранению исторической памяти о подвиге предков», Александр Лукашенко пригласил словацкого премьера в Минск и Брестскую крепость либо накануне 80-летия Великой Победы в мае 2025 года, либо в другое удобное для него время.
Также Лукашенко сказал, что будет с Беларусью в 2025 году, напомнив о пути преемственности.
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