Лукашенко пригласил Фицо в Брестскую крепость и в Минск и напомнил, как преодолеть конфронтацию

Обращаясь к премьеру Словакии Роберту Фицо, Лукашенко назвал Беларусь открытой страной, которая ориентируется «на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с дружественной Словакией». По словам президента, это не только необходимость для двух народов и экономик Беларуси и Словакии: