Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично обратился к президенту Словакии Петеру Пеллегрини, поздравив его с национальным праздником — Днем образования Республики. В частности, Лукашенко сказал Пеллегрини о согласовании плана шагов со Словакией по дипканалам, сообщает пресс-служба главы Беларуси.