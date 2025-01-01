Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично обратился к президенту Словакии Петеру Пеллегрини, поздравив его с национальным праздником — Днем образования Республики. В частности, Лукашенко сказал Пеллегрини о согласовании плана шагов со Словакией по дипканалам, сообщает пресс-служба главы Беларуси.
В поздравлении президенту Словакии Петеру Пеллегрини его белорусский коллега напомнил, что страны связаны как общими страницами героической борьбы против фашизма, так и годами плодотворного сотрудничества в разных сферах.
— Несмотря на стереотипы и искусственные барьеры в Европейском регионе, для наших стран и народов открыты все пути для доброжелательных и взаимовыгодных отношений, — уверен Александр Лукашенко.
Президент Беларуси подчеркнул намерение Минска и далее «развивать партнерские и дружественные связи с Братиславой по широкому спектру направлений». В связи с этим Лукашенко предложил по дипканалам согласовать план шагов по возобновлению сотрудничества в ближайшее время.
— С главным акцентом на проекты в области торговли, инвестиций и промышленной кооперации, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Тем временем Лукашенко пригласил словацкого премьера Роберта Фицо в Брестскую крепость и в Минск и напомнил, как преодолеть конфронтацию.
Также Лукашенко сказал, что будет с Беларусью в 2025 году, напомнив о пути преемственности.
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