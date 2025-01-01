В Греции прокомментировали остановку транзита газа через Украину

«Газпром» прекратил поставки газа через украинскую территорию, поскольку в 8:00 мск 1 января истек срок действия соглашения о транзите, заключенного между ним и «Нафтогазом Украины» в 2019 году. 2025 год стал первым годом с момента распада Советского Союза, когда газ не будет поставляться через Украину в Европу, отмечает Newmoney.
«Истечение срока действия соглашения… происходит в критический момент, поскольку запасы газа в Европе иссякают быстрее, чем обычно, что усложняет достижение целей по хранению газа на предстоящий сезон. Перебои с поставками через Украину, как ожидается, станут серьезным ударом для Молдавии. Среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия. Венгрия продолжит получать российский газ с юга по черноморскому трубопроводу TurkStream, хотя и хотела сохранить транзит через Украину», — говорится в сообщении.
Согласно данным сайта, Киев теряет около 800 миллионов долларов в год платежей от Москвы, а «Газпром» — около 5 миллиардов долларов в год от продажи газа в европейские страны через Украину.
«Такое развитие событий знаменует собой почти полную утрату Россией первенства на европейском газовом рынке», — полагает автор публикации.
По его мнению, Россия уступает доминирующее положение на газовом рынке Европейского союза таким конкурентам, как США, Катар и Норвегия.
С другой стороны, ряд европейских стран, столкнувшихся с потерей российского газа ранее, переживают замедление экономического развития, пишет Newmoney.
«Для Европы потеря дешевого российского газа также имела серьезные последствия, поскольку способствовала значительному замедлению экономического роста, повышению инфляции и усугублению кризиса стоимости жизни. В то время как Европа поспешила найти альтернативные источники энергии, потеря российского газа усугубила долгосрочные опасения по поводу снижения ее глобальной конкурентоспособности и, в частности, промышленного будущего Германии», — констатирует греческое СМИ.
Сайт отмечает также рост цен на газ в Европе.
По данным Bloomberg, природный газ с поставкой в феврале подорожал во вторник на 2,2%. В частности, голландский газовый контракт, являющийся эталоном для Европы, подорожал на 1,1% до 48,4 евро за мегаватт-час по состоянию на 9:43 утра в Амстердаме.
Прекращение поставок российского газа через Украину стало в среду одной из главных новостей в греческих СМИ.