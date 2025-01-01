Санду призвала к объединению молдавского народа во всех уголках мира

В своей речи она отметила, как важно «не позволять различиям между нами увеличивать расстояния между людьми». Санду подчеркнула, что у каждого жителя страны «своя роль в достижении нашей общенациональной цели».
«Идеальных стран на свете нет, они бывают только в сказках. Однако мы знаем, что есть страны, где люди живут лучше, чем мы. И мы тоже хотим жить так, как они. Мы вместе решили, что наш путь — в Европейский Союз. И мы идем по этому пути!».
Она также призывала к тому, чтобы начало нового года стало объединением молдавского народа.
«Дорогие молдаване, в каком бы уголке мира вы ни находились, давайте встретим Новый год, доверяя друг другу!».