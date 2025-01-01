Санду призвала к объединению молдавского народа во всех уголках мира

«Идеальных стран на свете нет, они бывают только в сказках. Однако мы знаем, что есть страны, где люди живут лучше, чем мы. И мы тоже хотим жить так, как они. Мы вместе решили, что наш путь — в Европейский Союз. И мы идем по этому пути!».