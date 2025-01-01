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Санду призвала к объединению молдавского народа во всех уголках мира

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду, выступая с новогодним обращением, призвала к объединению молдавского народа, во всех уголках мира.

Источник: Președinția Republicii Moldova

В своей речи она отметила, как важно «не позволять различиям между нами увеличивать расстояния между людьми». Санду подчеркнула, что у каждого жителя страны «своя роль в достижении нашей общенациональной цели».

«Идеальных стран на свете нет, они бывают только в сказках. Однако мы знаем, что есть страны, где люди живут лучше, чем мы. И мы тоже хотим жить так, как они. Мы вместе решили, что наш путь — в Европейский Союз. И мы идем по этому пути!».

сказала глава государства.

Она также призывала к тому, чтобы начало нового года стало объединением молдавского народа.

«Дорогие молдаване, в каком бы уголке мира вы ни находились, давайте встретим Новый год, доверяя друг другу!».

заявила президент.