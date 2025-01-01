Токаев направил телеграмму президенту Кубы

Согласно информации Британской энциклопедии, Кубинская революция — вооруженное восстание на Кубе, в результате которого 1 января 1959 года было свергнуто правительство Фульхенсио Батисты. Лидер революции, Фидель Кастро, правил Кубой с 1959 по 2008 год.