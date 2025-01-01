ЦИК: агитационный этап выборов президента 2025 начался 1 января 2025

Есть несколько форм предвыборной агитации, определенных законодательством. Это, в частности, изготовление и распространение агитматериалов, проведение массовых мероприятий (ЦИК уточняет: речь про собрания вне помещений, митинги и пикеты), встреч с избирателями. Также сюда относятся выступления кандидатов в СМИ и иные формы, которые не запрещены законом.