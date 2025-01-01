ЦИК: агитационный этап выборов президента 2025 начался 1 января 2025

Центральная избирательная комиссия сообщила, что агитационный этап выборов президента, которые пройдут 26 января, начался 1 января 2025-го.
Сообщается, что в рамках этого избирательной кампании (он пройдет с 1 по 25 января 2025-го) кандидаты на пост президента представят избирателям свои предвыборные программы. Напомним, ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты на выборах 2025 Олега Гайдукевича, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Сергея Сыранкова и Александра Хижняка.
Есть несколько форм предвыборной агитации, определенных законодательством. Это, в частности, изготовление и распространение агитматериалов, проведение массовых мероприятий (ЦИК уточняет: речь про собрания вне помещений, митинги и пикеты), встреч с избирателями. Также сюда относятся выступления кандидатов в СМИ и иные формы, которые не запрещены законом.
А вот перечень запретов в рамках агитации в соответствии с законом. В ЦИК сказали:
«Нельзя применять агитацию, в которой используется пропаганда войны, призывы к нарушению конституционной целостности нашей страны, оскорбления, клевета в отношении должностных лиц, других кандидатов в Президенты».
Также в ЦИК уточняют, что местные органы на территории каждого участка для голосования выделили места для печатных агитматериалов. Так, мы писали, что Мингорисполком определил места для проведения предвыборной агитации в Минске.
Ранее ЦИК опубликовала сведения о доходах и имуществе всех пяти кандидатов в президенты Беларуси.