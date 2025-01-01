Минэнерго Молдовы: отключение электроэнергии возможно только в крайнем случае

По его словам, правительство подготовило ряд мер, призванных покрыть потребности потребителей.
«Мы можем увеличить производство электроэнергии при помощи ТЭЦ, и для этого комиссия по чрезвычайным ситуациям вынесла решение. Мы можем увеличить генерирующую мощность на ТЭЦ еще на 50−60 МВт. Это существенно».
Он отметил, что также было принято решение об запрете на экспорт электроэнергии, производимой с помощью возобновляемых ресурсов. Боросан признал, что эти мощности, непостоянны и зависят от погодных условий, но в определенных условиях могут обеспечить 150−200 МВт.
«Кроме того, опять же импорт с биржи, подключение линии 110 кВ, экстренная помощь, незапланированные потоки — все эти инструменты направлены на покрытие потребления», — заявил госсекретарь Минэнерго.
Напомним, ранее советник директора госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь заявил, что поставки электроэнергии от расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС (МГРЭС) правобережной Молдове с 1 января 2025 года прекратятся.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. С 11 декабря сроком на 30 дней в Приднестровье действует режим ЧС в энергетике.