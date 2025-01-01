Минэнерго Молдовы: отключение электроэнергии возможно только в крайнем случае

Он отметил, что также было принято решение об запрете на экспорт электроэнергии, производимой с помощью возобновляемых ресурсов. Боросан признал, что эти мощности, непостоянны и зависят от погодных условий, но в определенных условиях могут обеспечить 150−200 МВт.