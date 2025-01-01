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Минэнерго Молдовы: отключение электроэнергии возможно только в крайнем случае

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. Отключения электроэнергии в правобережной Молдове могут производиться, но только в крайнем случае, заявил государственный секретарь Министерства энергетики Константин Боросан.

Источник: Sputnik.md

По его словам, правительство подготовило ряд мер, призванных покрыть потребности потребителей.

«Мы можем увеличить производство электроэнергии при помощи ТЭЦ, и для этого комиссия по чрезвычайным ситуациям вынесла решение. Мы можем увеличить генерирующую мощность на ТЭЦ еще на 50−60 МВт. Это существенно».

сообщил чиновник в эфире Teleradio-Moldova.

Он отметил, что также было принято решение об запрете на экспорт электроэнергии, производимой с помощью возобновляемых ресурсов. Боросан признал, что эти мощности, непостоянны и зависят от погодных условий, но в определенных условиях могут обеспечить 150−200 МВт.

«Кроме того, опять же импорт с биржи, подключение линии 110 кВ, экстренная помощь, незапланированные потоки — все эти инструменты направлены на покрытие потребления», — заявил госсекретарь Минэнерго.

Напомним, ранее советник директора госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь заявил, что поставки электроэнергии от расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС (МГРЭС) правобережной Молдове с 1 января 2025 года прекратятся.

В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. С 11 декабря сроком на 30 дней в Приднестровье действует режим ЧС в энергетике.

энергетика