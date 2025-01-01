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В Госдуме прокомментировали решение Украины по транзиту газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа по своей территории стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза.

Источник: © РИА Новости

Соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки в рамках него прекращаются в 8.00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.

«Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население — без тепла зимой, Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение. Решение киевского режима о прекращении транзита стала шоком для стран Евросоюза и ударом в спину», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, киевский режим фактически взял в заложники население стран Евросоюза.

«Украинский шантажист и террорист Зеленский в очередной раз шокировал Европу, ставя под вопрос ее будущее и дальнейшее существование как союза в целом», — отметил депутат.

Госдума