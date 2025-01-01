Макрон признал ошибочным свое решение о роспуске парламента Франции

«Я должен признать, что роспуск принес в ассамблею больше разногласий, чем решений для французов», — приводит его заявление телеканал BFMTV.
По словам французского лидера, он принимал решение ради того, чтобы избежать угрозы застоя, однако оно породило больше нестабильности, чем спокойствия.
Макрон добавил, что берет на себя всю ответственность за ситуацию. Он выступил с призывом объявить 2025 год годом «коллективного восстановления» ради стабильности и решения ключевых вопросов.
Ранее, 27 декабря, стало известно, что доверие французов к Макрону упало до самого низкого уровня с декабря 2018 года. Показатель начал активно снижаться с сентября.
Макрон 9 июня объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах, на которых победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP). После поражения президентской партии экс-премьер Франции Габриэль Атталь ушел в отставку.
В начале сентября к власти в стране пришло правительство Мишеля Барнье. Спустя около трех месяцев парламент выдвинул ему вотум недоверия, и 13 декабря новым премьер-министром Франции был назначен 73-летний лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.
В свою очередь, Макрон во время обращения к нации заявил, что не собирается покидать пост президента до конца срока полномочий в 2027 году. Он также напомнил, что не сможет выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание.