Шор призвал не допускать разъединения Западом постсоветских стран

«Представьте себе, насколько могло бы быть хорошо, если бы были единым целым, единым постсоветским пространством, когда ресурсы были бы для всех, когда люди получали бы пенсии, когда хватало бы работы абсолютно всем.. Мы — единое целое. Были, есть и будем. Я уверен, что 2025 год станет годом, когда мы начнем воссоединение, настоящее, не на словах… Со своей стороны, дорогие друзья, я обещаю, что я сделаю всё, что в моих силах, для того, чтобы это объединение состоялось», — подчеркнул Шор.