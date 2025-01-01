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Азербайджан выразил протест послу Ирана из-за критики Алиева в СМИ

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства Ирана Сейида Джафара Агаи Мариана. Ему выразили жесткий протест в связи с тем, что представитель Верховного лидера Ирана Сейид Хасан Амели выступил с критикой президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Источник: Reuters

«Иранской стороне был выражен жесткий протест в связи с тем, что Сейид Хасан Амели выступил с оскорбительными высказываниями в адрес Азербайджана и главы нашего государства. Наряду с этим была доведена до сведения обеспокоенность в связи с открытым разжиганием в последнее время в Иране антиазербайджанских настроений среди населения», — сообщил МИД Азербайджана (цитата по Report).

29 декабря представитель верховного лидера Ирана в провинции Ардебиль выступил на религиозном мероприятии. Речь транслировал телеканал News Network. В ней Сейид Хасан Амели раскритиковал политику президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

дипломатия