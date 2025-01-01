Азербайджан выразил протест послу Ирана из-за критики Алиева в СМИ

«Иранской стороне был выражен жесткий протест в связи с тем, что Сейид Хасан Амели выступил с оскорбительными высказываниями в адрес Азербайджана и главы нашего государства. Наряду с этим была доведена до сведения обеспокоенность в связи с открытым разжиганием в последнее время в Иране антиазербайджанских настроений среди населения», — сообщил МИД Азербайджана (цитата по Report).